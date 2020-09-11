أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة القليوبية

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أسعار التصالح فى محافظة القليوبية، والتى بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و 50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و 400جنيه، والتجاري 1200 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والأخرى "إداري" 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجاري ما بين 600 و 1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و 250 جنيهًا وأخرى "إداري" من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 75 وأخرى "إداري" 375 جنيهًا ، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني من 50 إلى 100 جنيه، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 وأخرى "إداري" 250 جنيهًا.