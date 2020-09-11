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أخبار البلد

أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة القليوبية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:54 م
الاسعار الجديدة في
الاسعار الجديدة في مخالفات البناء
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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أسعار التصالح فى محافظة القليوبية، والتى بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و 50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و 400جنيه، والتجاري 1200 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والأخرى "إداري" 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجاري ما بين 600 و 1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و 250 جنيهًا وأخرى "إداري" من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 75 وأخرى "إداري" 375 جنيهًا ، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني من 50 إلى 100 جنيه، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 وأخرى "إداري" 250 جنيهًا.

أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة القليوبية
أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة القليوبية
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