مستند.. 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء بها حتى الآن

أظهر تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، فيما يخص تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، على مستوى 23 محافظة بالجمهورية، تصدرت فيه القاهرة أعلى المحافظات في نسبة التخفيض.





وأشار التقرير الصادر عن الوزارة، والذي استعرضه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن هناك 4 محافظات لم تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وهذه المحافظات هي ( الجيزة - مطروح - بني سويف - الوادي الجديد).





وأوضح تقرير وزير التنمية المحلية، أن موقف المحافظات الأربعة مازال تحت الدراسة، حيث تنعقد اللجان خلال هذه الفترة لدراسة تخفيض الأسعار .





وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .







