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محافظات

شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:48 م
شادي محمود - مصور
شادي محمود - مصور فيديو سيدة القطار
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أحمد على

شهد منزل المهندس شادي محمود بلال بمنطقة دوران محب بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم إجراء أول مكالمة هاتفيه عبر "صدي البلد " بين صاحب واقعة تصوير فيديو سيدة القطار والحاجة صفية أبوالعزم التى أقدمت على التدخل وإنقاذ مجند قوات المسلحة من ظاهرة التنمر من مشرف القطار والكمساري .


وجاء مضمون سياق المكالمه الهاتفيه  كالآتي :


شادي بلال : السلام عليكم يا حاجه صفية ..صباح الخير

صفية ابوالعزم : مين معايا يافندم يومك  أفضل يارب

شادي بلال : أنا اللى صورت فيديو فى القطار القاهرة يا حاجه صفيه وقبلت رأسه لموقفك مع المجند .

صفية أبوالعزم : ربنا يخليك أنت صاحب الفضل فى كل شىء ربنا أنصفنا فى نصره الحق والوقوف مع المجند .

شادي بلال : رسالتك كأم واعتباره ابن ليكي دلاله على أصلك الطيب وانسانيتك وربنا يحفظك لمصر كلها.

صفيه أبوالعزم : لولاك ونصرتك للحق واصرارك ما ظهرت الحقيقه وكشفت الواقعة للرأي العام إنصافا للمصريين .

شادي بلال : كلنا قولنا كلمه حق لكل المصريين أننا خلف القيادة السياسية ولا لزعزعه الأمن والاستقرار

صفيه أبوالعزم : "الحمد لله وشكرا على تحرك رئاسة الجمهورية وكافة الهيئات الحكومية على دعمنا ".ِ

شادي بلال : " سمعت أن وزير الدفاع هيستقبل حضرتك يا حاجه وعدد كبير من مسئولين الدوله ربنا معاكي " .

صفية أبوالعزم : " بإذن الله المقابله بكره السبت الصبح والحمد لله شرف جنودنا ودفاعهم عن الوطن رساله فى قلوبنا والجندي كان زي ابني والله".


وكانت الحاجه  صفية إبراهيم أبو العزم مشرفة رياض الاطفال بمدرسة شهداء بدر التابعة لإدارة غرب التعليمية بالمحلة  وصاحبه واقعة قطار المنصورة” أكدت أنه عقب مشادة كلامية بين كمساري قطار المنصورة ومجند بسبب الخلاف علي ثمن تذكرة الركوب بقولها  “قلبي وجعني وتخيلت أن المجند ابني وربنا ينجيه يارب فهو وزملاؤه حماه الوطن "


وتابعت سيده القطار بقولها " كنت في طريقي لبركة السبع لحضور فرح ابن شقيقتي، وخلال ركوبي القطار، فوجئت بمشادة كلامية بين كمساري القطار وأحد المجندين بسبب الخلاف علي ثمن تذكرة الركوب، وحاول الكمساري إرغام المجند على النزول حتي تدخلت لدفع ثمن التذكره.


وأشارت "صفية" أن عمرها الخمسيني  دفعها مثلها مثل أي شخص مكاني كان هيعمل كده ويدفع بطيب خاطر، ودة تصرف طبيعي، انا حسيت ان المجند ابني ولو ابني في الموقف دة كنت هشحت عليه.


كما أوضحت أنها  اعتبرت المجند ابنها الرابع، وللحظة انتابها نوبة من البكاء ووجدت نفسها تتصرف بدافع الأمومة، مردفةً: “الولد كان مُصر إنه ينزل ومش عوزني أدفع التذكرة، قولت له أقعد أنا زي أمك، ودفعت له حق التذكرة" .


كما قدم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة منذ قليل يرافقه المهندس محمد صلاح سكرتير عام مجلس مركز ومدينة المحلة والمحاسبة لمياء خليفة نائب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة للتطوير بوكيه ورد وبرقيه شكر الي صفيه ابوالعزم  مدرسه رياض الاطفال والمعروفة اعلاميا بسيدة القطار " المنصوره _ القاهره " لدعمها واقعه المجند ورفضها سلوك كمساري القطار .


وجاء ذلك بالإنابة عن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم ولفيف من قيادات التنفيذية تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.


كما اجري محافظ الغربية اتصالا هاتفيا بسيدة القطار وجه خلال المكالمة كافة معاني الشكر والثناء لموقفها البطولي والريادي لدعم مجند القوات المسلحه وسداد قيمة تذكره له فضلا عن اعتراضها تسليمه وانزاله من جانب الكمسري ومشرف القطار لعدم توافر النقود معه وعدم قدرته علي سداد قيمتها.


وأعرب محافظ الغربية عن اشادته بسيدة القطار ودعمه لها في مجال عملها وحياتها الأسرية متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة
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