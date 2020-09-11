شبورة ورطوبة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا السبت نهارا، شبورة مائية صباحا والطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنسط احيانا على السواحل الشرقية - طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجة البحري - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد - معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 33 24 طنطا 33 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 32 25 بلطيم 31 25 مطروح 29 23 السلوم 31 22 سيوة 36 23 بورسعيد 32 25 دمياط 31 26 الزقازيق 35 25 المنصورة 35 24 الاسماعيلية 36 22 السويس 35 24 العريش 33 23 رفح 32 22 رأس سدر 36 25 نخل 37 20 نويبع 36 29 طابا 35 25 كاترين 34 20 الطور 35 26 شرم الشيخ 38 30 الغردقة 39 28 مرسى علم 37 29 الفيوم 36 24 بنى سويف 36 24 المنيا 37 23 أسيوط 38 25 سوهاج 38 27 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 43 28 ادفو 41 27 أبوسمبل 42 26 الوادى الجديد42 28 شلاتين 38 29 ابو رماد 37 29 حلايب 35 30 رأس حدربة36 30