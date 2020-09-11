AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شبورة ورطوبة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 35

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:46 م
الطقس في القاهرة
الطقس في القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا السبت نهارا، شبورة مائية صباحا والطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنسط احيانا على السواحل الشرقية - طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. 

حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجة البحري - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد
- معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية 
وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 33 24
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 23
السلوم 31 22
سيوة 36 23
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 36 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 22
رأس سدر 36 25
نخل 37 20
نويبع 36 29
طابا 35 25
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 39 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 38 25
سوهاج 38 27
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 43 28
ادفو 41 27
أبوسمبل 42 26
الوادى الجديد42 28
شلاتين 38 29
ابو رماد 37 29
حلايب 35 30
رأس حدربة36 30
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والعظمى 34.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

خبراء الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى

ترشيحاتنا

بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب

أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة الغربية

أخبار الفن .. تعرف على حبيبة أمير شاهين السابقة وسبب وفاتها .. سارة نخلة تستعرض أنوثتها على إنستجرام

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

أراد الصلح فكانت نهايته الموت.. كواليس سقوط صاحب شركة من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته وأسرتها بالشيخ زايد

807 جنيهات للسكني و1169 للتجارى.. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة ملونة.. عائشة بن أحمد فى إطلالة تخطف الأنظار| شاهد

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور