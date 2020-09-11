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سيارات

قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب سيات أبيزا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:31 م
سيات ابيزا
سيات ابيزا
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أماني نوار
تعد سيارة سيات ابيزا من اكثر السيارات المحببة لفئة الشباب بسبب هيكلها الهاتشباك وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيات ابيزا قبل أن تفكر في شرائها 

من أبرز مميزات سيات ابيزا هي معدل متوسط استهلاك الوقود مميز للغاية ، وملفت بالمقارنة مع غيرها من السيارات ذات نمت هاتشباك ، التي قانت العديد من الشركة الإيطالية والعالمية بانتاجها .


كما يبلغ معدل حرق محرك السيارة للوقود حوالي ست لترات فقط ، وذلك بالنسبة لكل ، مائة كيلو متر تقطعها ، وهو الأمر الذي يشير إلى كونها واحدة من أبزر وأهم السيارات الإقتصادية على الإطلاق .

 
من أهم المميزات أيضا هي المرايات الجانبية الخاصة بها على الرغم من كونها من النوع الكهربائي ، وتمتلك إشارات ضوئية جانبية من الخارج إلاأنها غيرآلية التحكم .

أما من أبرز عيوب السيارة هي أنها تفتقر خاصية الركن الذكي والذاتي للسيارة باستخدام الكمبيوتر الدخلي الخاص بها ، حيث  أنها لاتحتوي على حاساسات خارجية مثبتة على جسم السيارة ، وذلك لحساب المسافات التي تفصل بين جسم السيارة الخارجي وبين الأجسام  ، والسيارات الاخرى على الطريق ، بالإضافة إلا أنها ليست مزودة  بكاميرا خلفية وذلك لتسهيل مسألة ركن السيارة بالطريقة اليدوية .

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