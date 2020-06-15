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سيارات

سيات تطرح أتيكا seat ateca الجديدة كليا.. صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:01 م
سيات اتيكا فيس ليفت
سيات اتيكا فيس ليفت
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اشرف عطية
أعلن وكيل سيات عن طرح أتيكا 2020 فيس ليفت مع إعادة تصميم السيارة سيات اتيكا من الداخل والخارج ، وتقديم مجموعة من ميزات التكنولوجيا الجديدة، ومجموعة محركات متجددة وإضافة نموذج Xperience  الجديد .

تم اطلاق سيات اتيكا seat ateca لأول مرة عام 2016 وتعتبر واحدة من أكبر الطرازات مبيعًا للشركة الإسبانية، حيث باعت أكثر من 300 ألف وحدة منذ طرحها لأول مرة. ونتيجة لذلك، تعد التعديلات الخارجية على شكل السيارة محدودة.

مواصفات سيات اتيكا seat ateca

جاءت السيارة سيات اتيكا seat ateca بمحرك جديد وهو محرك البنزين المعدل 1.0 لتر TSI من ثلاث أسطوانات مع شاحن توربيني متغير لتحسين الكفاءة بنسبة 10٪. وتستمر وحدة 1.5 لتر TSI رباعية الأسطوانات بدون تغيير مع توفر نظام إلغاء تنشيط الأسطوانات وخيارات الناقل اليدوي والـ DSG ، بينما يتصدر المحرك 2 لتر TSI الاصدارات مع ناقل DSG والدفع الرباعي بقوة 187 حصان.

تأتي سيات اتيكا seat atecaا ببعض التغييرات الإضافية منها شبكة أمامية مُعاد تصميمها ومصابيح أمامية LED بشكل جديد ، في حين تم أيضًا إدخال مصابيح خلفية LED كاملة جنبًا إلى جنب مع مصابيح الاشارة الديناميكية في نسخ FR ذات المستوى الأعلى و Xperience. وتتميز السيارة بشكمانات جديدة.

سيات اتيكا seat ateca من الداخل

تأتي سيات اتيكا seat atecaا بتغييرات داخلية على التكنولوجيا حيث تتميز أتيكا بأحدث مقصورة قيادة رقمية بشاشة 10.25 بوصة للشركة قياسية في الطرازات الأعلى جنبًا إلى جنب مع نظام ترفيهي مطور مع واجهة وشاشة جديدة بأحجام 8.25 بوصة أو 9.25 بوصة اعتمادًا على الطراز ، بالإضافة إلى نظام جديد للتعرف على الصوت ، وبطاقة eSIM للخدمات الخاصة بالاتصارات، وشحن الهاتف بصورة لاسلكية بشكل قياسي كما يتيح تطبيق الهاتف الذكي أيضًا التحكم في مختلف جوانب السيارة ومراقبتها مما يضمن افضل تجربة قيادة.

الامان في سيات اتيكا seat ateca

تأتي السيارة سيات اتيكا seat ateca بمساعد ما قبل التصادم والتحكم النشط في تثبيت السرعة ، والذي يستخدم كاميرا sat-nav وكاميرا مثبتة في الأمام لتعديل سرعة السيارة اعتمادًا على تخطيط الطريق والمخاطر القادمة. وتحصل أفضل الموديلات على ميزات جديدة للمساعدة الجانبية والخروج الآمن من الطريق كما تمت إضافة وظيفة مساعدة المقطورة.  
سيات تطرح أتيكا seat ateca الجديدة كليا.. صور
سيات تطرح أتيكا seat ateca الجديدة كليا.. صور
سيات تطرح أتيكا seat ateca الجديدة كليا.. صور
سيات تطرح أتيكا seat ateca الجديدة كليا.. صور
سيات تطرح أتيكا seat ateca الجديدة كليا.. صور
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