سيات تطرح أتيكا seat ateca الجديدة كليا.. صور

أتيكا 2020 فيس ليفت مع إعادة تصميم السيارة سيات اتيكا من الداخل والخارج ، وتقديم مجموعة من ميزات التكنولوجيا الجديدة، ومجموعة محركات متجددة وإضافة نموذج Xperience الجديد .

أعلن وكيل سيات عن طرحفيس ليفت مع إعادة تصميم السيارةمن الداخل والخارج ، وتقديم مجموعة من ميزات التكنولوجيا الجديدة، ومجموعة محركات متجددة وإضافة نموذج Xperience الجديد .





سيات اتيكا seat ateca لأول مرة عام 2016 وتعتبر واحدة من أكبر الطرازات مبيعًا للشركة الإسبانية، حيث باعت أكثر من 300 ألف وحدة منذ طرحها لأول مرة. ونتيجة لذلك، تعد التعديلات الخارجية على شكل السيارة محدودة. تم اطلاقلأول مرة عام 2016 وتعتبر واحدة من أكبر الطرازات مبيعًا للشركة الإسبانية، حيث باعت أكثر من 300 ألف وحدة منذ طرحها لأول مرة. ونتيجة لذلك، تعد التعديلات الخارجية على شكل السيارة محدودة.





مواصفات سيات اتيكا seat ateca





جاءت السيارة سيات اتيكا seat ateca بمحرك جديد وهو محرك البنزين المعدل 1.0 لتر TSI من ثلاث أسطوانات مع شاحن توربيني متغير لتحسين الكفاءة بنسبة 10٪. وتستمر وحدة 1.5 لتر TSI رباعية الأسطوانات بدون تغيير مع توفر نظام إلغاء تنشيط الأسطوانات وخيارات الناقل اليدوي والـ DSG ، بينما يتصدر المحرك 2 لتر TSI الاصدارات مع ناقل DSG والدفع الرباعي بقوة 187 حصان.

سيات اتيكا seat ateca

سيات اتيكا seat ateca من الداخل







سيات اتيكا seat ateca

سيات اتيكا seat ateca





تأتي السيارة سيات اتيكا seat ateca بمساعد ما قبل التصادم والتحكم النشط في تثبيت السرعة ، والذي يستخدم كاميرا sat-nav وكاميرا مثبتة في الأمام لتعديل سرعة السيارة اعتمادًا على تخطيط الطريق والمخاطر القادمة. وتحصل أفضل الموديلات على ميزات جديدة للمساعدة الجانبية والخروج الآمن من الطريق كما تمت إضافة وظيفة مساعدة المقطورة.

تأتيا ببعض التغييرات الإضافية منها شبكة أمامية مُعاد تصميمها ومصابيح أمامية LED بشكل جديد ، في حين تم أيضًا إدخال مصابيح خلفية LED كاملة جنبًا إلى جنب مع مصابيح الاشارة الديناميكية في نسخ FR ذات المستوى الأعلى و Xperience. وتتميز السيارة بشكمانات جديدة.تأتيا بتغييرات داخلية على التكنولوجيا حيث تتميز أتيكا بأحدث مقصورة قيادة رقمية بشاشة 10.25 بوصة للشركة قياسية في الطرازات الأعلى جنبًا إلى جنب مع نظام ترفيهي مطور مع واجهة وشاشة جديدة بأحجام 8.25 بوصة أو 9.25 بوصة اعتمادًا على الطراز ، بالإضافة إلى نظام جديد للتعرف على الصوت ، وبطاقة eSIM للخدمات الخاصة بالاتصارات، وشحن الهاتف بصورة لاسلكية بشكل قياسي كما يتيح تطبيق الهاتف الذكي أيضًا التحكم في مختلف جوانب السيارة ومراقبتها مما يضمن افضل تجربة قيادة.الامان في