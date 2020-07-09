سيات تكشف عن سيارتها الهاتشباك الجديدة

كشفت عملاق السيارات الإسبانية سيات التابعة لمجموعة فولكس فاجن عن سيارتها الهاتشباك الكهربائية الرياضية Cupra el-Born وتطرح للبيع في عام 2021.



أما السيارة فقد بنيت على قاعدة بناء MEB وتعمل ببطارية بقدرة 77 كيلو وات ساعة بمدى قيادية كهربائية 500 كم ويمكن شحنها 30 دقيقة لتصبح كافية للسير مسافة 260 كم



أما الشكل الخارجي لكوبرا البورن الجديدة يشبه إلى حد كبير السيارة الاختبارية من فولكس فاجن لكنها تتميز بواجهة أمامية أكثر عدوانية.



وبالنسبة للمقصورة الداخلية على وحدة تحكم مركزية جديدة وتقنيا حديثة لمساعدة السائق ونظم الآمان وعجلة قيادة جديدة ومقاعد رياضية.



يذكر أن أعلنت شركة سيات العالمية لصناعة السيارات عن تشكيلة سيارات اتيكا 2021 المحسنة منذ أكثر من أسبوع تقريبا، ولكنها أعلنت اليوم عن أحدث نسخها لهذا الموديل وهى السيارة كوبرا اتيكا 2021 ، وهى النسخة عالية الأداء والتي تحمل شارة الكوبرا.



وحصلت السيارة كوبرا على تحديثات إضافية بالإضافة إلى تحديثات موديل 2021 الأساسية ، ومنها التحديثات على مصابيح أمامية معاد تشكيلها.

