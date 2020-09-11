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أخبار البلد

سفير العراق بالقاهرة يزور مقر جامعة النهضة ببني سويف

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:45 م
السفير أحمد نايف
السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة
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أ ش أ
استقبل محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني، بمكتبه ببني سويف، السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة ونواب المحافظ لمناقشة أوجه التعاون المختلفة. 

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة النهضة ببني سويف أنه عقب زيارة السفير العراقي للمحافظة، زار الوفد المرافق له جامعة النهضة، حيث تفقد الإمكانات المتميزة للجامعة والتي شملت المراكز والمعامل والمستشفى التعليمي، وبعض كليات الجامعة.

وشاهد الوفد العراقي، خلال الزيارة، فيلمًا تسجيليًا حول إمكانات الجامعة وأساليب الدراسة الحديثة وشراكات الجامعة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة في تخصصاتها المختلفة (الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - الحاسب الآلي - الهندسة - الإعلام والعلاقات العامة - إدارة الأعمال).

كما شهدت الزيارة عقد اجتماع بحضور السفير العراقي والوفد المرافق له وقيادات الجامعة.

وأشار الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، في كلمته أثناء الاجتماع، إلى قوة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والعراق، كما أوضح ملامح نظام التعليم الحديث بالجامعة، وسعي إدارة الجامعة إلى توطيد التعاون والعلاقات التعليمية بين جامعة النهضة والجامعات العراقية.
من جانبه، أكد السفير العراقي، خلال الاجتماع، على عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر، كما أشاد بالتواصل بين القيادات السياسية في البلدين.

ونوه السفير أحمد نايف بحرص العراق على دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق خاصة في مجالات التعليم العالى والبحث العلمي.
وأشاد السفير العراقي، خلال الاجتماع، بالإمكانات الهائلة التى توفرها الجامعة من مراكز بحثية ومعامل ومختبرات ومستشفيات ترتقى بالعملية التعليمية.

وطالب بدعم التعاون بين جامعة النهضة والجامعات العراقية، وتبادل الزيارات بين الأساتذة فى التخصصات العلمية المختلفة.

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