لطلاب تنسيق 2020 .. تعرف على موعد انطلاق المرحلة الثالثة

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق عقب انتهاء مرحلة التحويلات، وتقليل الاغتراب والتي ستبدأ غدا وتستمر حتى الأربعاء القادم.





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فتح مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق 2020.. غدا

وأضاف المصدر، أنه المرحلة الثالثة من التنسيق من المحتمل أن تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل وبالتحديد ما بين يومي السبت والأحد.

ويتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق غدا السبت 12 سبتمبر المقبل لتستمر حتى يوم الأربعاء .

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي والذي سيتم خلاله إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الاولى والثانية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.