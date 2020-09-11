وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يشهدان توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الفقراء بالمحافظة

شهد اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية كدفعة ثامنة، بواقع إجمالي 26 طنًا للمحافظة.
يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وجهدها البنَّاء في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية، وممن هم أكثر احتياجًا
وأشاد الحاضرون من المسئولين والتنفيذيين بعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيتهـ علمًا بأن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن قد بلغ (575) طنًا .
وشددت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
إعمار بيوت الله
افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 130 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية ، ضمن خطة وزارة الأوقاف
لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.
وقامت وزارة الأوقاف، ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى على أن يتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها اليوم، 7 فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.
وافتتحت الوزارة، قبل أيام 21 مسجدا فى المحمودية وحدها و7 فى محافظة جنوب سيناء14 وهذه كلها مساجد جديدة وليست إحلالا وتجديدا.
وسيطرت الوزارة سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.
وتجري الوزارة دراسة في خطة لدمج المساجد على مستوى الجمهورية وإزالة المخالفات.