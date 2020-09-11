وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يشهدان توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الفقراء بالمحافظة

شهد اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية كدفعة ثامنة، بواقع إجمالي 26 طنًا للمحافظة.





يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وجهدها البنَّاء في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية، وممن هم أكثر احتياجًا





وأشاد الحاضرون من المسئولين والتنفيذيين بعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيتهـ علمًا بأن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن قد بلغ (575) طنًا .





وشددت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.



