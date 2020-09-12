طرح شقق لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة خلال العام الجاري.. تفاصيل





وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أنه جارى حاليا حصر الأراضى المتاحة لتنفيذ وحدات عليها، خاصة أن لدينا تكليف رئاسي بتنفيذ أكبر عدد ممكن من الوحدات، وجارى حصر الأراضى لتحديد العدد النهائي من الوحدات الممكن تنفيذها.





اقرأ أيضا:

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن كل إعلان تسبقه عملية لدراسة الطلب وإعادة للتسعير لأن كل فترة تطرأ عدة متغيرات على تكلفة تنفيذ الوحدات، فبالتالى لن يكون بنفس سعر آخر إعلان تم طرحه لوحدات سكنية بالعاصمة وهو الإعلان العاشر الذي سجل سعر 225 ألف جنيه للوحدة السكنية.





وتابعت، أن طرح الإعلان الجديد من المقرر أن يتم خلال العام المالى الجارى 2020 - 2021، ولكن تحديد موعده النهائي يتوقف على انتهاء الحصر للأراضى وكذا انتهاء حصر المتقدمين لآخر إعلان وإنهاء الإجراءت الخاصة بهم حتى لا تتراكم قوائم الانتظار من الحاجزين لدى الصندوق.

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الإعلان الرابع عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" من المقرر أن يتضمن وحدات سكنية لسكان القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية".