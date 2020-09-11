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اقتصاد

بمقدم 70 و100 ألف جنيه.. حجز فورى لشقق ضمن مشروعي جنة وسكن مصر.. تفاصيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:30 م
شقق سكن مصر
شقق سكن مصر
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آمنة عبدالعظيم
تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 870 وحدة سكنية متبقية من الأطروحات السابقة، بمشروعى (سكن مصر – JANNA)، بـ10 مدن جديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان حتى 31/12/2020، على أن تستكمل إجراءات التخصيص بأجهزة المدن.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه سيتم طرح 544 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدن (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – "ناصر" غرب أسيوط)، و326 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدن (الشيخ زايد – الشروق – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

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وأوضح الوزير أن العميل الراغب في تخصيص وحدة سكنية عليه التقدم بطلب إلى بنك التعمير والإسكان، وتكون المعاملة المالية كالتالى، سداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "سكن مصر"، و100 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "JANNA" تُقدم مع استمارة الحجز، ويتم استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن وفقًا لما يلى، سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

ويمكن سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلي 2 % + (0,5% مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

كما يجوز التعامل بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري، وبشرط ألا يكون المتقدم وزوجته وأولاده القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
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