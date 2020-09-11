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تصل لـ 25%.. محافظ الإسكندرية يعلن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:44 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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حمزة شعيب
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تخفيض أسعار متر التصالح في جميع  المحافظة إلى 25%، لافتا إلى أنه تمت مراجعة جميع الأسعار للتصالح  في مخالفات البناء.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر  فضائية "اكسترا"، في رسالة للمواطن: "هنريحكوا على الآخر وأي فرصة لتخفيض الأسعار سيتم اتخاذها".

وأكد أن التصالح يزيد قيمة العقار عند إعادة البيع والهدف من هذا القانون هو إرضاء المواطنين، معقبا:"المواطن عايز كل حاجة ببلاش وهذا لا يجوز، والرئيس طالبنا بالتخفيف عن المواطنين ونعمل على تنفيذ توجيهاته".

وتابع:"أهالي الإسكندرية هو من اخترعوا فكرة الكحول التي انتشرت بعدها في محافظات الجمهورية"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة أماكن استقبال المواطنين الراغبين في التصالح.

وأشار  إلي أنه تم تقديم 1852 مقاول إلى النيابة العسكرية، مردفا:"لم يتم تقديم مالك وحدة سكنية للنيابة، ومن يتم محاسبتهم الآن هو كبار المقاولين الفسدة".
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