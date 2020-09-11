أستاذي وأخويا الكبير.. حمدى الميرغني يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

هنأ الفنان حمدى الميرغني، نجم مسرح مصر، الفنان أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".





ونشر حمدى الميرغني، صورته مع أشرف عبدالباقي، معلمًا "كل سنه وحضرتك طيب ياأستاذي وأخويا الكبير ويارب تبقي سنه كلها نجاحات وسعادة عليك وعلي أسرتك كلها"





يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحدا من اهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الـ٥٦.





تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.





قدم اشرف عبد الباقي ١٠ مواسم من مسلسل ست كوم الشهير راجل وست ستات



