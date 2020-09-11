ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر ؟

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأحناف والمالكية: يقولون إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها، والشافعية والحنابلة: يقولون إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين.

هل يجوز صلاة تحية المسجد والامام يخطب



هل يجوز

والامام يخطب الجمعة فعنها قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين، تسمى ركعتي تحية المسجد، ففيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد هو سُنة مؤكدة، ولكن هل يجوز صلاة تحية المسجد والامام

فلا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب، والسنة لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الإمام أي أنه يشترط في

والامام يخطب الجمعة أن يخففهما.