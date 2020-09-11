ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر ؟

هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والامام يخطب الجمعة؟ هو سؤال لأولئك المُصلين الذين تأخروا ولم يبكروا لصلاة الجمعة، فدخلوا المسجد أثناء خطبة الجمعة ، حيث إن سماع خطبة الجمعة واجب سواء الخطبة الأولى أو الثانية، وعليه تكون الصلاة ناقصة لو لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة، فيما أنه يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين، تسمى ركعتي تحية المسجد بما يطرح السؤال مرة أخرى في حال التأخير ودخول المسجد أثناء خطبة الجمعة ، هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والامام يخطب الجمعة ؟ وهل يأثم من تركها؟.
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأحناف والمالكية: يقولون إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها، والشافعية والحنابلة: يقولون إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين.
هل يجوز صلاة تحية المسجد والامام يخطب
هل يجوز صلاة تحية المسجد والامام يخطب الجمعة فعنها قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين، تسمى ركعتي تحية المسجد، ففيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد هو سُنة مؤكدة، ولكن هل يجوز صلاة تحية المسجد والامام يخطب الجمعة فلا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب، والسنة لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الإمام أي أنه يشترط في صلاة تحية المسجد والامام يخطب الجمعة أن يخففهما.
هل يجوز صلاة تحية المسجد والامام يخطب الجمعة فعنها قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين، تسمى ركعتي تحية المسجد، ففيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد هو سُنة مؤكدة، ولكن هل يجوز صلاة تحية المسجد والامام يخطب الجمعة فلا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب، والسنة لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الإمام أي أنه يشترط في صلاة تحية المسجد والامام يخطب الجمعة أن يخففهما.