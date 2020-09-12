أعراض انسداد الشكمان في السيارة وتأثيره على علبة البيئة

يعاني العديد من سائقي السيارات من عيب صعب معرفتة و هو تسرب العادم من السيارة ، و هذا العطل لا يعلمه الكثير من سائقي السيارات ، ويكون له أسباب عديدة، منها "عدم تثبيت الشكمان بشكل محكم" .



وابرز اعراض هذا العطل ايضا؛ هو انتشار رائحة العادم داخل السيارة، فيكون السبب وراء ذلك؛ هو وجود ثقب في الشكمان ، تلاخظ ايضا الكثير من العلامات التي سنعرضها عليكم في السطور التالية:





علامات انسداد الشكمان :





1- رجة في السيارة وتوقف مفاجئ للمحرك أثناء التشغيل.





2- بطء في التسارع وضعف العزم.





3- ظهور رائحة العادم في الداخل .





4-ارتفاع شديد في استهلاك البنزين .





تجاهل مثل هذه الاعطال تؤدي لتفاقم المشكلة وتقوم بتلف علبية البيئة فهي المسؤولة عن تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة ، وذلك بتصفية الدخان الصادر من المحرك والذي يحتوي على مواد ملوثة وخطيرة .



