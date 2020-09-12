أعراض انسداد الشكمان في السيارة وتأثيره على علبة البيئة

يعاني العديد من سائقي السيارات من عيب صعب معرفتة و هو تسرب العادم من السيارة، و هذا العطل لا يعلمه الكثير من سائقي السيارات، ويكون له أسباب عديدة، منها "عدم تثبيت الشكمان بشكل محكم".
وابرز اعراض هذا العطل ايضا؛ هو انتشار رائحة العادم داخل السيارة، فيكون السبب وراء ذلك؛ هو وجود ثقب في الشكمان، تلاخظ ايضا الكثير من العلامات التي سنعرضها عليكم في السطور التالية:
علامات انسداد الشكمان :
1- رجة في السيارة وتوقف مفاجئ للمحرك أثناء التشغيل.
2- بطء في التسارع وضعف العزم.
3- ظهور رائحة العادم في الداخل .
4-ارتفاع شديد في استهلاك البنزين .
تجاهل مثل هذه الاعطال تؤدي لتفاقم المشكلة وتقوم بتلف علبية البيئة فهي المسؤولة عن تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة ، وذلك بتصفية الدخان الصادر من المحرك والذي يحتوي على مواد ملوثة وخطيرة .
وتتلف مع الوقت خاصة اذا كان المحرك في وضعية سيئة يؤدي الى سرعة ، تلف أو انسداد فتحات علبة البيئة نتيجة ، تسرب نواتج العادم وبقايا الزيوت والشوائب الموجود في المحرك الي داخلها .