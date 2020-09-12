AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دخل التجارب السريرية في المرحلة الثالثة.. لقاح صيني لمواجهة كورونا على الأبواب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:04 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
كشف لي دونج الوزير المفوض والمستشار الإعلامي لسفارة الصين، آخر تطورات اللقاح الصيني لكورونا.

وقال لي دونج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "مصر والصين يتعاونان منذ بداية أزمة كورونا وليس الأمر بجديد فيما يتعلق بالتعاون لإيجاد اللقاح".

ونوه إلى أن الصين في مقدمة الدول في تسويق اللقاحات، موضحا:" هناك 4 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهو ما يعني إقتراب خروج اللقاح للإستخدام.

وأوضح: "نتوقع ظهور اللقاح الصيني قريبا جدا  قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد دخوله للتجارب السريرية الثالثة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات مهمة عن 4 لقاحات مصرية أعلنتها التعليم العالي ضد كورونا

دخل التجارب النهائية .. كل ما تود معرفته عن لقاح موديرنا الأمريكي لعلاج كورونا

وفقا للضوابط .. الصحة: مصر ستشارك في التجارب السريرية على اللقاح الصيني .. شاهد

بسبب كورونا.. مشروع قومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.. وإنتاج أول لقاح صينى محليا بعد نقل تكنولوجيا التصنيع لفاكسيرا

تعاون بين البحرين والإمارات للبدء في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا

بعد Sputnik V.. هل يتحقق حلم الولايات المتحدة بإنتاج لقاح لكورونا خلال 4 أشهر؟

ترشيحاتنا

مش قصدي.. فنانة شهيرة تعلق على طلبها مشاهد حميمية مع هذا الفنان

مصمم أزياء زفاف حمو بيكا يكشف تكلفة بدلة فرحه وسر تصنيعها بالخارج

الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا

إيهاب جلال: تلقيت عرضا لتدريب بيراميدز ولم أحسم أمري بعد

بالأسود الجريء.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة للجدل

ظهور نادر جدا.. رسالة خاصة من ميادة الحناوي للرئيس السيسي وشعب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته ويوجه له رسالة غريبة داخل المحكمة.. فيديو

الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا

مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها