دخل التجارب السريرية في المرحلة الثالثة.. لقاح صيني لمواجهة كورونا على الأبواب

كشف لي دونج الوزير المفوض والمستشار الإعلامي لسفارة الصين، آخر تطورات اللقاح الصيني لكورونا.





وقال لي دونج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "مصر والصين يتعاونان منذ بداية أزمة كورونا وليس الأمر بجديد فيما يتعلق بالتعاون لإيجاد اللقاح".





ونوه إلى أن الصين في مقدمة الدول في تسويق اللقاحات، موضحا:" هناك 4 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهو ما يعني إقتراب خروج اللقاح للإستخدام.





وأوضح: "نتوقع ظهور اللقاح الصيني قريبا جدا قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد دخوله للتجارب السريرية الثالثة".