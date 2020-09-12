البحرين وإسرائيل تعلنان التوصل لاتفاق سلام.. وترامب: إنجاز تاريخي جديد.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الملف الليبي

ترامب: الاتفاق بين إسرائيل والبحرين تاريخي

واشنطن تشيد بنتائج الحوار الليبي في المغرب

الصحة العالمية: فيضانات السودان أضرت بنحو 30 مرفقا صحيا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحثا فيه الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ولبنان والسلام في الشرق الأوسط.





وتم خلال الاتصال التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع رفض ممارسات التصعيد التي تمس مصالح دول الإقليم، وأن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة يمثل أولوية تستدعي التنسيق والتكاتف بين مصر وفرنسا".





كما تم التأكيد على موقف البلدين الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، مع الترحيب بأية خطوات إيجابية في إطار الجهود الدولية البناءة التي تسعى إلى التهدئة والتسوية السلمية في ليبيا، بما فيها مبادرة (إعلان القاهرة) والتي تأتي اتساقًا مع مسار برلين.





ونقلت "الراي" عن السيسي قوله إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل تاريخي، مؤكدًا: "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأميركية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".





وأضاف: "‏أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، قائلًا: ""إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".





وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك قوله، إن ترامب ، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.





وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".





وأعربت الولايات المتحدة في البيان، عن "امتنانها" لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التاريخية في المنامة في 25 يونيو 2019، "من أجل النهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وسيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته".





وذكرت "الجريدة" أن ملك البحرين ورئيس وزراء إسرائيل أعربا، عن "تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه من أجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، والنهج البراغماتي والفريد الذي اتخذه لجمع دولهما معا".





وقالت "الوطن" إن الولايات المتحدة، أشادت بالتقدم الذي أحرزته جلسات الحوار الليبي، التي استضافها المغرب، مهنئة المشاركين فيها، حيث هنأت السفارة الأمريكية "المشاركين في مناقشات بوزنيقة، على التقدم المحرز حتى الآن في مناقشاتهم، وعلى آفاق عقد اجتماع متابعة في المغرب، في وقت لاحق من هذا الشهر".





وأفادت "القبس" بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت السودان مؤخرا اضرت بما يقرب من 30 مرفقا صحيا، مضيفة: "منظمة الصحة العالمية استجابت بالفعل لتداعيات السيول عبر توفير الأدوية والإمدادات الجراحية وأدوية الكوليرا وغيرها من الإمدادات الأساسية للمجتمعات المتضررة".



