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رياضة

كومان يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصير سواريز مع برشلونة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
لويس سواريز
لويس سواريز
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محمد السعيد
اتخذ رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قرار نهائيا بشأن مصير الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق، خلال الموسم الجديد.

كان رونالدو كومان أبلغ لويس سواريز مؤخرا أنه ليس ضمن  خططه للموسم المقبل، إلا أن المهاجم الأوروجوياني تجاهل قرار كومان، وتدرب بشكل طبيعي مع الفريق استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه مصمم على رحيل سواريز، ولا توجد أي نية لبقائه مع البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة، أن كومان ينوي استبعاد سواريز من أي مباراة ودية أو رسمية، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن لويس سواريز اشترط الحصول على راتب الموسم المقبل بالكامل، من أجل الرحيل عن البلوجرانا، حسبما أشارت تقارير صحفية.
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