شابة تكتشف أشياء صادمة في وجبة دجاج من مطعم شهير

كانت الشابة تلتهم طعامها في أحد المطاعم الشهيرة حتى اكتشفت أنها تتناول وجبة غارقة في اليرقات والديدان البيضاء، حتى شعرت بعدها بإعياء شديد مما تناولته ورأته في وجبتها.





قالت "نيكيتا ليدل سميث" وهي في حالة ذهول إنها شعرت بالمرض بعد اكتشاف اليرقات في رقائق كنتاكي فرايد تشيكن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





تزعم "نيكيتا " البالغة من العمر 19 عامًا ، أنها أثناء تناولها وجبة الدجاج في المنزل، سرعان ما لاحظت شيئًا متحركًا، وقالت "نيكيتا": "لقد أكلت بضع رقائق مسبقًا ، وذلك عندما بدأت ألاحظ أن شيئًا ما يتحرك، أصبت بالصدمة".





وأضافت :"نظرت عن كثب ، وعندما التقطت شريحة أدركت أنها كانت يرقة. شعرت بالمرض"، واستكملت :"لقد وجدت اثنين، كان أحدهما على قيد الحياة ، وأعتقد أن الآخر كان ميتًا لأنه كان موجودًا هناك على رقاقاتي، لم يتحرك أو أي شيء"



