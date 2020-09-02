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منوعات

ساندويتش متَّاكل.. وجبة من أحد المطاعم الشهيرة تثير غضب الرواد.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:11 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت سيدة، وجبتها التي قُدِّمت لها في أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة عالميا، ولكن المقزز في الأمر أن الوجبة يبدوا أنها كانت لشخص آخر تناول قطعة من الساندويتش وتركه. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة بالغة من العمر 31 عاما، نشرت صورة الوجبة الخاصة بها من مطعم شهير، بعد أن التزمت بتعليمات الأمن وارتدت الكمامة وعدم ملامسة الأسطح في المطعم؛ اكتشفت الخدمة السيئة للغاية التي قدمت لها. 

وحصلت السيدة على ساندويتش من المطعم و معه بعض البطاطس النيئة و يبدو أن تلك الوجبة كانت تخص أحدهم لأن الخبز كان ناقصا جزءا منه، ويبدو أن أحدهم كان يأكله و لم يعجبه فتركه؛ ليقدم لها بالخطأ . 

ونشرت السيدة، الصورة على صفحتها، وسألت عن رأي متابعيها وأصدقائها عن مستوى الخدمة، فكانت الردود واضحة، أن الخدمة سيئة ومتدنية وعليها أن تتقدم بشكوى ضد ذلك المطعم.
ساندويتش متَّاكل.. وجبة من أحد المطاعم الشهيرة تثير غضب الرواد.. صور
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