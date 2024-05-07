الإعدام شنقا للمتهمين بإنهاء حياة شخص بالأسلحة النارية في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة السابعة، غيابيا، بالإعدام شنقا لـ4 أشخاص متهمين بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

أصدرت المحكمة قرارها بعد وورد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12933 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3414 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م إ"، 20 سنة، هارب مقيم مصنع الصابون بالخانكة، و"محمود م إ"، 20 سنة، هارب، مقيم مصنع الصابون بالخانكة، و"حسن ر ع"، وشهرته "حسن السني"، هارب، و"أسامة ص إ"، هارب، وشهرته أسامة الحرز، بأنهم في 12 / 9 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه كريم بيومي إبراهيم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر وأسلحة بيضاء، وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم، كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء استقرت بجسده، وأطلقوا عيار ناري من السلاح المار بيانه لإرهابه وشل مقاومته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.