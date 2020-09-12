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أخبار العالم

إيران تعلن وفاة أكبر معارض لخامنئي يوسف صانعي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
إيران تعلن وفاة أكبر
إيران تعلن وفاة أكبر معارض لخامنئي يوسف صانعي
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ٍسمر صالح
توفي، صباح اليوم السبت، في مدينة قم وسط إيران، المقرب من معسكر الإصلاحيين "يوسف صانعي"، وذلك بعدما جرى نقله، يوم الجمعة، جراء كسر في عظم الحوض بسبب سقوطه نتيجة التواء ساقه.


وذكر بيان لمكتبه عبر حسابه على "إنستجرام"، أن "يوسف صانعي، والذي يعد من الطلاب البارزين لمؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، فارق الحياة.


ويعد المرجع "يوسف صانعي" من أكبر المنتقدين للمرشد علي خامنئي في كيفية إدارته للأوضاع في إيران، كما يرفض تولي منصب قيادة النظام لأكثر من 30 عامًا.


وكان المكتب الرسمي أعلن أن صانعي جرى نقله إلى مستشفى فرقاني في مدينة قم جراء كسر في عظم الحوض نتيجة سقوطه جراء التواء رجله، مضيفًا أنه "عانى من مشاكل بسبب حالته البدنية، وتقدمه في السن".


ويعد المرجع "يوسف صانعي" من أهم المرجعيات الداعمة للتيار الإصلاحي في إيران، ومن أبرز منتقدي المرشد علي خامنئي، حيث يخضغ مكتبه للمراقبة الأمنية الشديدة منذ إعلان دعمه للاحتجاجات المناهضة للنظام العام 2009 بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.


وأعلنت اللجنة الخاصة بتأييد أهلية المرجعيات الشيعية في قم العام 2009، إسقاط أهليته بسبب مواقفه المناهضة للنظام، معتبرة أن صانعي غير مؤهل للمرجعية الدينية، ومنعت طباعة الفتاوى الصادرة عنه.


وفي 14 من منتصف يونيو 2010، تعرض مكتب صانعي في قم لهجوم من قِبل مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية بحضور قوات الشرطة، وتعرض المكتب لأضرار بالغة وكُتبت شعارات ضده على الجدران.


وكانت ذريعة هذا الهجوم وجود مهدي كروبي، رئيس البرلمان الإيراني الأسبق وأحد قادة احتجاجات العام 2009، في مكتب صانعي بمدينة قم.
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