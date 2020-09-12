AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس سلامة لـ مؤمن زكريا: بادعيلك بالشفاء والعودة للملاعب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، يحتاج من كل الناس وجمهوره الكبير كل الدعم والتقدير، متوجهة له بالدعاء بالشفاء العاجل.


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حواره بفقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد": "كل الناس بتحب مؤمن وتدعيله"، معقبة: "من قلبي بدعيلك يتمم شفاك على خير وترجع تاني الملعب".


وأكدت أن "مؤمن زكريا يتمتع بمهارات في الملعب، وكلنا تأثرنا بالفيديو الذي ظهر فيه مؤمن مع الفنان أحمد عز، بالإضافة إلى أن النادي أقام له حفل استقبال واحتفالا للرفع من روح اللاعب المعنوية".


وأشارت إلى أن هذا الاحتفال من قبل النادي الأهلي أثار إعجاب الكثيرين من رواد السوشيال ميديا وحقق تريند.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبيب المصريين.. السوشيال ميديا توثق إنسانية الرئيس السيسي

خط أحمر.. لميس سلامة: إحنا 100 مليون مصري في الجيش

شعب ابن نكتة.. مصر الأعلى استخداما لـ إيموجي الضحك بالشرق الأوسط

لميس سلامة: الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين الناشئين المتميزين.. فيديو

لميس سلامة: جبر الخواطر أجمل حاجة في الدنيا حتى لو بضحكة في الوش

انفراد وحالة خاصة.. لميس سلامة: الصحف العالمية تنقل عن صدى البلد

ترشيحاتنا

نائب الجيزة يكشف سبب استثناء 4 محافظات من تخفيض رسوم التصالح

اليوم.. محافظ الغربية يكرم سيدة القطار لدورها في مواجهة واقعة التنمر للمجند

اختفت فجأة.. ممثلة أمريكية تغرق أمام أعين طفلتها رغم إجادتها السباحة| فيديو

مليار ونصف المليار جنيه قيمة صفقة الفحم الكبرى.. إحالة رئيس شركة الكوك وآخرين في قضية رشوة للجنايات

طفلة بحجم علبة الفحم تنجو من الموت بأعجوبة.. تفاصيل

موجز السوشيال.. أحمد السعدني ديانج هرب يا خطيب.. وأول تعليق من وليد سليمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصد تجمعات.. إخلاء شاطئ أبوقير شرق الإسكندرية.. صور

رسميا.. دودج تكشف عن دورانجو وتشارجر بيرسوت 2021.. صور

بالدولارات.. تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها