لميس سلامة لـ مؤمن زكريا: بادعيلك بالشفاء والعودة للملاعب

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، يحتاج من كل الناس وجمهوره الكبير كل الدعم والتقدير، متوجهة له بالدعاء بالشفاء العاجل.









وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حواره بفقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد": "كل الناس بتحب مؤمن وتدعيله"، معقبة: "من قلبي بدعيلك يتمم شفاك على خير وترجع تاني الملعب".









وأكدت أن "مؤمن زكريا يتمتع بمهارات في الملعب، وكلنا تأثرنا بالفيديو الذي ظهر فيه مؤمن مع الفنان أحمد عز، بالإضافة إلى أن النادي أقام له حفل استقبال واحتفالا للرفع من روح اللاعب المعنوية".









وأشارت إلى أن هذا الاحتفال من قبل النادي الأهلي أثار إعجاب الكثيرين من رواد السوشيال ميديا وحقق تريند.



