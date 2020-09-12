أحمد موسى ينعى عزمي مجاهد: فقدنا رجلا مخلصا ساند بلده وفضح الخونة

نعى الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد الذي توفي اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا.





وكتب أحمد موسى، عبر حسابه الشخصي بفيس بوك: " خالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد ، فقدنا رجلا مخلصا ساند بلده وقت أزمتها وفضح الخونة والإرهابيين ، لن يمسك العصا من المنتصف بل كان منحازا بكل قوة لمصر وشعبها ، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، أقدام واجب العزاء لأسرته ومحبيه".



