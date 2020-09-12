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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. الإمارات تسجل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:25 م
الإمارات تسجل1007
الإمارات تسجل1007 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1007 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشكل أعلى حصيلة يومية في الإمارات منذ بدء الجائحة. 

وقالت وزارة الصحة إنها أجرت 95287 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، ما أدى لاكتشاف 1007 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 521 شخصا.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في الإمارات منذ بدء تفشي الوباء إلى 78849 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 399 حالة حتى الآن.

وبحسب وزارة الصحة الإماراتية بلغ عدد المتعافين من المرض 68983 شخصا.
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