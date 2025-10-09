قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حماس رغم وقف إطلاق النار في غزة
تيسير مطر: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض منطق العقل والحكمة
أخبار السيارات | أشهر 5 موديلات 2026 أوتوماتيك في مصر .. سعر داسيا سبرينج 2026 بـ السعودية
سمير عمر: الفرق الفنية والوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة
برلمان

تيسير مطر: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض منطق العقل والحكمة

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالدور الوطني والعظيم الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر تثبت في كل مرة أنها صاحبة الكلمة المسموعة والقرار المؤثر في قضايا المنطقة، وأنها تتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الأمن القومي العربي وصون حقوق الشعوب في السلام والاستقرار.

وأكد مطر أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض منطق العقل والحكمة في زمن تغلب فيه لغة السلاح، فقاد جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا متكاملًا من أجل وقف نزيف الدم وحماية الأبرياء، مستندًا إلى رؤية مصرية ثابتة تقوم على تحقيق العدالة الشاملة وحل الدولتين وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة.

وأضاف أن تحالف الأحزاب المصرية يثمّن هذا الدور الإنساني والسياسي البالغ الأهمية، الذي يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد أنها قوة سلام حقيقية تسعى لإحلال الأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم التحركات المصرية والإصغاء لصوت القاهرة، الذي ظل على الدوام صوت الحكمة والاتزان في زمن الاضطراب.

وأكد النائب تيسير مطر أن ما تقوم به مصر اليوم في ملف التهدئة ووقف إطلاق النار ليس جديدًا عليها، بل هو امتداد لدورها التاريخي الثابت في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل بتكامل كامل – دبلوماسياً وأمنياً وإنسانياً – من أجل إنقاذ الأرواح وتهيئة المناخ لعودة مفاوضات السلام، في ظل متابعة دقيقة وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي الذي جعل القضية الفلسطينية في صدارة أولوياته الإقليمية.

وشدد مطر على أن الموقف المصري المتوازن هو ما جعل العالم كله ينظر إلى القاهرة باعتبارها الوسيط النزيه والقادر على جمع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار، مؤكداً أن هذا الدور يعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها الراسخة، وقدرتها على قيادة مسار السلام بروح المسؤولية والاحترام المتبادل.

كما دعا الشعب المصري والقوى السياسية إلى الاصطفاف خلف القيادة المصرية ودعم جهودها المخلصة لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، باعتبار أن سلام الشرق الأوسط يبدأ من القاهرة وينطلق برؤية السيسي الحكيمة.

