شاهد.. صورة قديمة لـ أحمد السقا وابنه

نشر احمد السقا صورة قديمة له تجمعه مع ابنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت أحمد السقا في صورة قديمة تجمعه مع ياسين ابنه وعلق قائلا: "من فيلم مافيا 🎞 ربنا يحرسك و يحفظك".
وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا"، وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.
وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل "نسل الأغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.