شاهد.. أحمد السقا برفقة زوجته ونجله ونيللي كريم في لبنان





نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهر في الصورة أحمد السقا برفقة زوجته ونجله ياسين ونيللي كريم وعلق قائلا : "في بلد جميل".



وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميًا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.



وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.









