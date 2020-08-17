شاهد.. أحمد السقا يفاجئ الشيف علاء الشربيني على الهواء

فاجئ النجم أحمد السقا، الشيف علاء الشربيني بمداخلة هاتفية خلال برنامجه "أحلى أكلة" الذي يقدمه على قناة ON، خلال حلقة اليوم الاثنين.





قال السقا خلال المداخلة إن الشيف علاء الشربيني ليس مجرد شيف بل أنه أحد عمالقة المهنة ويحب هذا العمل وحاصل على شهادة أكاديمية فيه، كما أنه نفذ مطابخ في الخارج، أما على المستوى الإنساني فالشيف هو إنسان بديع.





تابع الفنان: أما على مستوى علاقتي بيه فهو صديقي فأنا اسمي أحمد السقا، ومن أمس أحاول الاتصال بك ولم استطيع، ومهنة شيف هي رتبة قيمة وربنا يحميك وأتمنى أن تنفذ أكلة من السادة المشاهدين التي لا يعرفونها وأتناولها".





من جهته، قال الشيف علاء الشربيني إنه ليس صديق أحمد السقا بل يعتبر نفسه شقيقه الصغير، مازحًا بقوله: إن في الوسط الفني هناك ما يسمى قانون الغابة وأحمد السقا هو الأسد ملك الغابة، مشددًا على أن المكالمة عزيزة عليه ويتشرف بيها طوال عمره.





تابع الشيف موجهًا قوله إلى السقا: ربنا يجبر بخاطرك، ودائمًا في ظهرنا وفي كل حتة وأنتَ علم من أعلام الفن ومفاجأة كبيرة بالنسبة لي اتصالك وده مش غريب لأنك أبو الرجولة".



