AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد السقا يفاجئ الشيف علاء الشربيني على الهواء

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:57 م
احمد السقا
احمد السقا
Advertisements
أحمد إبراهيم
فاجئ النجم أحمد السقا، الشيف علاء الشربيني بمداخلة هاتفية خلال برنامجه "أحلى أكلة" الذي يقدمه على قناة ON، خلال حلقة اليوم الاثنين. 

قال السقا خلال المداخلة إن الشيف علاء الشربيني ليس مجرد شيف بل أنه أحد عمالقة المهنة ويحب هذا العمل وحاصل على شهادة أكاديمية فيه، كما أنه نفذ مطابخ في الخارج، أما على المستوى الإنساني فالشيف هو إنسان بديع.

تابع الفنان: أما على مستوى علاقتي بيه فهو صديقي فأنا اسمي أحمد السقا، ومن أمس أحاول الاتصال بك ولم استطيع، ومهنة شيف هي رتبة قيمة وربنا يحميك وأتمنى أن تنفذ أكلة من السادة المشاهدين التي لا يعرفونها وأتناولها".

من جهته، قال الشيف علاء الشربيني إنه ليس صديق أحمد السقا بل يعتبر نفسه شقيقه الصغير، مازحًا بقوله: إن في الوسط الفني هناك ما يسمى قانون الغابة وأحمد السقا هو الأسد ملك الغابة، مشددًا على أن المكالمة عزيزة عليه ويتشرف بيها طوال عمره. 

تابع الشيف موجهًا قوله إلى السقا: ربنا يجبر بخاطرك، ودائمًا في ظهرنا وفي كل حتة وأنتَ علم من أعلام الفن ومفاجأة كبيرة بالنسبة لي اتصالك وده مش غريب لأنك أبو الرجولة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من المطبخ.. رانيا يوسف تكشف أكلتها المفضلة.. فيديو

ظهور نادر لوالدة أحمد السقا.. صورة

العزيمة والإرادة شريان الحياة.. علاء الشربيني يساعد الطفلة ليال في تعلم المشي وتحدي إعاقتها

علاء الشربيني يهنئ محمد إمام على مسلسله الجديد.. شاهد

ترشيحاتنا

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه .. تعرف على عقوبة مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي.. فيديو

مدير عام منجم حمش: إنتاج 93 كيلو ذهب كبداية وبيعها للبنك المركزي بالجنيه

الموجة الثانية تداهم المملكة المتحدة.. توني بلير يحذر من خطورة إعادة فرض الإغلاق

الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد

أنباء عن إسقاط طائرة تركية ومصرع طاقمها في العراق

أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

لعشاق المغامرة والإثارة.. شركة يابانية تتيح فرصة زيارة "منزل مسكون" من داخل السيارة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة