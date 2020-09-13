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برلمان

مثل باقي المحافظات.. خبير قانوني يطالب محافظ الجيزة بتخفيض أسعار التصالح

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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أحمد أيمن
طالب المستشار أحمد محمود شوق، الخبير القانونى، اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بتخفيض قيمة أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمتر الواحد، مثلما فعل بقية المحافظين؛ تنفيذا لقرار دولة رئيس الوزراء، لتخفيف العبء عن أهالينا بالقرى الريفية.

وأكد شوق، أن هناك 23 محافظا قاموا بتخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء الا محافظة الجيزة لم تقم حتى الان بتخفيض أسعار التصالح، موضحا أن أهالينا بقرى مركز الصف يعانون أشد المعاناة بسبب الأحوال المعيشية ولا يستطيعون دفع المبالغ الكبيرة وفى حاجة لكل جنيه ينفقونه .

ونوه الى أن أهالى القرى الريفية وخاصة فى الصف يعانون معاناة شديدة عندما توقفت مصانع الطوب وفقد الالاف من العمال والموظفين مصدر دخلهم بسبب جائحة فيروس كورونا وتوقف البناء وبالتالى لا يستطيعون دفع المبالغ الكبيرة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أعطى المحافظين القرار فى تخفيض الاسعار ولم يقم محافظ الجيزة بالتخفيض حتى الان منذ يومين رغم قيام كل المحافظين بالتخفيض.
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