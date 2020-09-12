أسباب الإصابة بالقدم السكرية المتورمة وكيفية الوقاية منها

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه بعد فترات طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم تحدث الإصابة بالقدم السكرية نتيجة تلف الأوعية الدموية الطرفية، ومع الضغط الشديد والمستمر على القدمين ستصبح القدم السكرية متورمة بما يستدعي ضرورة التدخل الطبي قبل الوصول إلى عواقب وخيمة .
وأضاف " الدالي" أن إتلاف الشعيرات الدموية يعمل على تسريب كمية من السوائل المحيطة به بما يؤدي بدوره إلى تورم القدم ، حيث تتجمع السوائل في الأطراف السفلية نتيجة القصور الحاصل بسبب عدم انتظام مستويات السكر في الدم، وهو ما ينبغي عدم تجاهله، موضحًا أنه في حالة التورم البسيط يمكن رفع القدمين على وسادة لمدة ربع ساعة بشكل يومي للحد من التورم، حيث يتم استنزاف السوائل الزائدة من الأنسجة المحيطة.
وشدد الدكتور وليد الدالي على ضرورة وقاية مريض السكري من تورم القدمين بارتداء الجوارب القطنية المريحة على أن تكون خالية من أي نتوءات، والتقليل من ملح الطعام قدر الإمكان، والاهتمام برياضة المشي نصف ساعة على الأقل لتحفيز عمل الدورة الدموية شرط ارتداء حذاء طبي مناسب للقدم، ويفضل أن يتم تدليك القدمين بين الحين والآخر لمنع احتباس السوائل بهما، ويراعى شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، والنصيحة الأهم هي ضرورة فحص القدمين بشكل يومي .