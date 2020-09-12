AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب الإصابة بالقدم السكرية المتورمة وكيفية الوقاية منها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:13 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه بعد فترات طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم تحدث الإصابة بالقدم السكرية نتيجة تلف الأوعية الدموية الطرفية، ومع الضغط الشديد والمستمر على القدمين ستصبح القدم السكرية متورمة بما يستدعي ضرورة التدخل الطبي قبل الوصول إلى عواقب وخيمة .

وأضاف " الدالي" أن إتلاف الشعيرات الدموية يعمل على تسريب كمية من السوائل المحيطة به بما يؤدي بدوره إلى تورم القدم ، حيث تتجمع السوائل في الأطراف السفلية نتيجة القصور الحاصل بسبب عدم انتظام مستويات السكر في الدم، وهو ما ينبغي عدم تجاهله، موضحًا أنه في حالة التورم البسيط يمكن رفع القدمين على وسادة لمدة ربع ساعة بشكل يومي للحد من التورم، حيث يتم استنزاف السوائل الزائدة من الأنسجة المحيطة.

وشدد الدكتور وليد الدالي على ضرورة وقاية مريض السكري من تورم القدمين بارتداء الجوارب القطنية المريحة على أن تكون خالية من أي نتوءات، والتقليل من ملح الطعام قدر الإمكان، والاهتمام برياضة المشي نصف ساعة على الأقل لتحفيز عمل الدورة الدموية شرط ارتداء حذاء طبي مناسب للقدم، ويفضل أن يتم تدليك القدمين بين الحين والآخر لمنع احتباس السوائل بهما، ويراعى شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، والنصيحة الأهم هي ضرورة فحص القدمين بشكل يومي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد الدالي يوضح أشهر مضاعفات الإصابة بالقدم السكرية

أسباب ارتفاع حرارة القدمين وعلاجها

تختلف شدتها ووقت ظهورها.. 4 مضاعفات خطيرة تهدد مرضى السكر

تأكد من الإصابة.. طريقة فحص القدم السكرية

3 أسباب لإصابة مريض السكر بتورم القدمين

6 خطوات يحتاجها مريض السكري لمحاربة تورم القدمين.. احرص عليها

ترشيحاتنا

فيه شوارع لا تدخلها الشمس.. مدبولي للشعب: أنتوا بتحاسبونا على إيه

أخبار الرياضة| وفاة عزمي مجاهد.. حقيقة إرسال مرتضى منصور محاميًا للدفاع عن صالح جمعة.. رسالة مؤمن زكريا للاعبي الأهلي

وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا

بعد التشجيع على التصالح.. هل ترتفع أسعار العقارات بعد إزالة المخالفات؟

سعر متر الريف 50 جنيها .. 17 رسالة من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء: 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور