خبراء السياحة يرسمون خريطة طريق لتنويع الأنماط السياحية والحفاظ على العمالة المدربة .. وعاطف عبد اللطيف يقترح زيادة نسب الإشغالات إلى 75% للمساهمة في خفض التكاليف

خبراء السياحة يرسمون خريطة طريق لتنويع الأنماط السياحية والحفاظ على العمالة المدربة

عاطف عبد اللطيف يقترح زيادة نسب الإشغالات إلى 75% للمساهمة في خفض التكاليف

سامح سعد: السياحة الداخلية محور الارتكاز حاليا ولابد من دعمها

محمد عبد العزيز: لابد من تشريعات تقضي على سياسات حرق الأسعار





أجمع عدد من خبراء السياحة على أهمية تنشيط السياحة الداخلية لتكون هي محور الارتكاز حاليا لدعم السياحة في مصر في ظل جائحة كورونا عالميا وتراجع اعداد السياح الاجانب وقاموا ايضا بوضع خطة للحفاظ على العمالة السياحية المدربة من التسرب من سوق العمل مع البحث عن منتجات سياحية جديدة تناسب الظروف الحالية.





بداية يقول دكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم أن انه في ظل تخفيض عدد الاقامات بالفنادق الى 50 % وكذلك في الاتوبيسات السياحية فإن البرامج السياحية الداخلية ارتفعت أسعارها لتتمكن من تغطية تكاليف الإقامة والانتقال ولابد من زيادة عدد نسب الاشغالات الفندقية الى 75% حاليا في ظل تراجع معدلات الاصابة بكورونا مع الاخذ بالاجراءات الاحترازية ضد كورونا





وشدد د. عاطف عبد اللطيف على ضرورة الحفاظ على العمالة السياحية المدربة من خلال استجابة البنوك في اقراض القطاع السياحي لدفع رواتب العاملين ضمن مبادرة الثلاث مليارات بفائدة 5% حيث ان القطاع يواجه مشاكل كثيرة في الصرف مما يهدد بتسريب العمالة.





واقترح عبد اللطيف بضرورة العمل على منتجات سياحية جديدة تجذب مزيد من السياحة المستجلبة مثل السياحة البيئية والاستشفائية والروحانية بمختلف المحافظات المؤهلة لذلك والتسويق لها بشكل كبير داخليا وخارجيا.





ومن جانبه قال الخبير السياحي سامح سعد لابد من عودة مبادرة مصر في قلوبنا من جديد لتنشيط السياحة الداخلية كما حدث في 2014 وكذلك بضرورة التسويق لمنتجات جديدة بالمحافظات القريبة من القاهرة على سبيل المثال في بني سويف والمنيا وغيرها والإعتماد على مكاتب تنشيط السياحة بالمحافظات المختلفة في التنسيق لإعداد برامج سياحية بالمقاصد السياحية المختلفة بهذه المحافظات.





وأشار سامح سعد فيما يتعلق بالحفاظ على العمالة السياحية بضرورة تبني افكار غير تقليدية كما يحدث في اسبانيا على سبيل المثال بعمل وثيقة تأمينية بخلاف التأمينات الاجتماعية ويتم استقطاع جزء من راتب العامل وجزء تتحمله الشركة السياحية في حالة الرخاء وعند حدوث أي توقف أو مشاكل في النشاط يتم الدفع من خلال هذه الوثيقة بنسبة 80% من الراتب للعامل لمدة عام او 60% لمدة سنتين حسب الحاجه مثلا وهذه الوثيقة من الممكن ان تكون اداه جيدة للحفاظ على العمالة المدربة من التسرب.





ونوه سامح سعد إلى أنه في حالة الرغبة في زيادة السياحة الوافدة لابد من تنويع الانماط السياحية مثل السياحة الاستشفائية والعلاجية ولكن ضمن ضوابط محددة مثل سيوة يتم فيها العلاج بالرمال ولكن لا توجد حركة قوية الى سيوة لعدم وجود مؤهل علمي معترف به ولو حدث مشكلة للسائح التأمين لا يغطي في هذه الحالة وبالتالي السائح الاوروبي لا يذهب الى سيوة ولذلك يجب تخصيص مناطق من قبل هيئة التنمية السياحية منطقة للعلاج واخرى للترفيه وغيرها للتسوق وتطرح هذه المناطق للقطاع الخاص لتنميتها ويعمم هذا في كل المحافظات المناسبة وهذا ما يحدث في الغابات الافريقية.





أما الدكتور محمد عبد العزيز عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر يقول ان أزمة كورونا فرصة ذهبية لقطاع الفنادق والشركات السياحية بمصر للتعافي من الازمات التي لاقته منذ 2011 وحتى فيروس كورونا حاليا ونحن نحتاج الى العمل داخليا في تنمية البنية التحتية للقطاع واعادة التطوير والهيكلة والصيانة والتدريب واعادة افتتاح الفنادق وكل هذا يحتاج الى التمويل من البنوك الذي لم يستفد منه أحد.





وشدد على ضرورة عدم حرق الأسعار والمنافسة غير الشريفة التي يقوم بها بعض اصحاب الفنادق حتى لا نبيع الغرف السياحية بأسعار زهيدة وهذا يتطلب قوانين وتشريعات جديدة تحكم مثل هذه الاعمال الخاطئة.





وأضاف محمد عبد العزيز أنه يوجد لدينا كليات علاج طبيعي بمختلف الجامعات يجب العمل على ايجاد أماكن للخريجين منها في العمل السياحة العلاجية والاستشفائية وهم مؤهلين لذلك ليكونوا عنصر جذب للسياحة العلاجية ويستطيع السائح من خلال التعامل معهم في الاستفادة من الغطاء التأميني.





واقترح تأسيس دور مسنين بمصر للأجانب للهروب من برودة الجو في أوروبا والاستمتاع بـ 365 يوما من الجو اللطيف والشمس المشرقة خاصة لكبار السن الذين خرجو الى المعاش .





وأشار الى أهمية استثمار مسار العائلة المقدسة والاستفادة منه بأكبر قدر، خاصة أنه مع انتهاء فيروس كورونا سيكون العالم كله شغوف للسفر والترحال.



