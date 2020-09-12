نجم الأهلي ناعيًا عزمي مجاهد: الجنة بما فيها يا صاحبي

نعى شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق الراحل عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة الذى وافته المنية صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال نجم القلعة الحمراء السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": الجنة بما فيها ياصاحبي الف رحمه ونور يارب العالمين.
يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.
لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.
وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.