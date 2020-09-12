نجم الأهلي ناعيًا عزمي مجاهد: الجنة بما فيها يا صاحبي

نعى شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق الراحل عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة الذى وافته المنية صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وقال نجم القلعة الحمراء السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": الجنة بما فيها ياصاحبي الف رحمه ونور يارب العالمين.



