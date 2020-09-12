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أخبار البلد

فحص وعلاج 3148 حيوانا.. البحوث الزراعية تنهي أعمال 6 قوافل بيطرية في كفر الشيخ

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء أعمال ٦ قوافل بيطرية نفذها المعهد في كفر الشيخ لمدة اسبوع كامل.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ان تلك القوافل تأتي تنفيذا  لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،  وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وخدمه المجتمع وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملي، لافتا الى ان تمويل تلك القوافل يأتي ضمن مكونات برنامج التنمية الزراعية ولذي تترأسه الدكتوره هنيه الاتربي.


وأشار إلى أنه تم تنفيذ القوافل بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، لافتا الى انه تم فحص و علاج 3148 حيوان منهم 1938 حيوان تم علاجهم وتأهيلهم تناسليا وتم فحص 11 طلوقه تستخدم في التلقيح الطبيعي وتم علاج 1199 باطنيا وتم تحصين  873 بالتحصينات الغير سيادية وتم اجراء 64 عملية جراحية.

واكد حسن أن عدد  المستفيدين من هذه القوافل بالمحافظة، بلغ حوالي  1016 مستفيد من صغار المربين، كذلك تم  تدريب 62 طبيبا من الحكوميين وغير الحكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية، مشيرا إلى أنه تم عقد ندوة حول تدوير المخلفات الزراعية وكذلك ندوه حول التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي، فضلا عن  التوعية بدور صندوق التأمين علي الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق، الأمر الذي من شأنه ان ينعكس بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدي المربي الصغير.

وأوضح مدير المعهد أنه تم عقد لقاء مع اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، والذي توجه بالشكر لوزير الزراعة واستصلاح الارضي، لجهوده المتميزة،  كما اثني علي أداء الاطباء وما رآه من اعمال لخدمه صغار المربيين بمحافظة كفر الشيخ.
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