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فن

رانيا يوسف تروج لمسلسل الآنسة فرح برفقة أحمد مجدى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة بصحبة الفنان أحمد مجدى من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام مروجة لمسلسل الآنسة فرح.


وكتبت رانيا معلقة على صورتها :"دلال (ديدا) في الجزء الثاني عندها مفاجآت كتير في الانسة فرح ياترى هتكون اية ..قريبًا "


كانت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" بدأت تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجدد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى.


مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.


وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "مملكة إبليس" الذى يشاركها البطولة فيه كل من غادة عادل وإيمان العاصى وصبرى فواز وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى. 

كما تقوم الفنانة رانيا يوسف بتصوير مسلسل بعنوان "شارع 9" الذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.
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