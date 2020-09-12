AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: القطارات الجديدة كلها تعمل بـ كهربة الإشارات ويجب تطبيقها من الإسكندرية لأسوان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:57 م
اللواء سعيد طعيمة
اللواء سعيد طعيمة
Advertisements
ماجدة بدوي
قال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية، يجب تطبيقها على جميع خطوط السكك الحديد  من الإسكندرية لأسوان.

وأكد "طعيمة" لـ "صدى البلد" أن كهربة نظم الإشارات ستكون هي المتحكمة فى سرعة القطار وليس السائق كما كان سابقاً، لافتاً إلى أن القطارات الجديدة التى استقدمتها وزارة النقل جميعها تعمل بكهربة الإشارات ولكن السائقين يلغونها ويعملون يدوياً.

وقال اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية سنري نتائجه قريبًا على أرض الواقع .

وقد عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية. 

وتمت مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة - الإسكندرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السكك الحديدية تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم.. تعرف عليها

مشروعات عملاقة لـ تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق .. إنفاق 40 مليار جنيه خلال 6 سنوات بالسكة الحديد.. و33.1 مليار بالمترو.. تفاصيل التطور الشامل لأهم مرفقين بوزارة النقل

خلال حضوره الانطلاقة الجديدة للقطارات.. وزير النقل: جاهزة للتشغيل فى عيد الأضحى لمواجهة الكثافات.. صور

النقل تحتفل بتشغيل قطارات السكة الحديد الجديدة .. الوزير: نطور خدمات الهيئة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. وانطلاق عربات VIP وTOP VIP بأيادٍ مصرية

محافظ أسيوط يشهد انطلاق أحد القطارات الجديدة عالية المستوى بمحطة السكة الحديد

بعد الانتهاء من أعمال التطوير.. وزير النقل يعلن دخول برج ملوي لإشارات السكك الحديدية بالمنيا الخدمة

ترشيحاتنا

انفجارات هزت 3 دول عربية في 72 ساعة.. تفاصيل

شاهد.. لحظة وصول جثمان عزمي مجاهد إلى مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر

"الله يرحمك كنت طيب".. منة فضالي تنعى المخرج علي رجب

شاهد.. إطلالة زوجة أمير كرارة فى فرح شقيقته

وفاة المخرج على رجب عن عمر يناهز 56 عاما

إسكان اجتماعي ومتوسط.. رئيس الوزراء: السيسي وجه ببناء مليون شقة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور