برلماني: القطارات الجديدة كلها تعمل بـ كهربة الإشارات ويجب تطبيقها من الإسكندرية لأسوان

قال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية، يجب تطبيقها على جميع خطوط السكك الحديد من الإسكندرية لأسوان.





وأكد "طعيمة" لـ "صدى البلد" أن كهربة نظم الإشارات ستكون هي المتحكمة فى سرعة القطار وليس السائق كما كان سابقاً، لافتاً إلى أن القطارات الجديدة التى استقدمتها وزارة النقل جميعها تعمل بكهربة الإشارات ولكن السائقين يلغونها ويعملون يدوياً.





وقال اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية سنري نتائجه قريبًا على أرض الواقع .





وقد عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية.





وتمت مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة - الإسكندرية.