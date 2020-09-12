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فن

هند صبرى تتألق في أحدث جلسة تصوير لمجلة عالمية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها ظهرت فيها ب ستايل مختلف ،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت معلقة على صورتها :"خلف كواليس تصوير مجلة غلاف مجلة ڤوغ"

إختارت دار الازياء الايطالية الكبيرة ETRO اختارت النجمة هند صبري  لتكون الوجه العربي  الوحيد الذي سيقوم بالترويج  لحقيبتهم الشتوية الجديدة والتي أطلقوا عليها إسم "Pegaso bag" وذلك مع مجموعة من المشاهير العالمى

الجدير بالذكر أن اللقاء الأول بين هند ودار الازياء الشهيرة كان أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الاول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي والذي تزينت اجمل  إطلالات هند فيه بتوقيع etro.
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