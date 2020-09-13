AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. نظر دعوى بطلان مادتين في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
كتب محمد زهير:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، دعوى، ببطلان المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون رقم  88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في جلسة اليوم.

وأكد باسم بن عدنان مقيم الدعوى التى حملت الرقم 76 لسنة 41 دستورية ان المواد خالفت أحكام المواد 2 و 4 و 7 و 23 و 32 و 40 و 64 و 68 و 86 و 187 و 119 من دستور 1971 قبل تعليقه .

كما انها خالفت أحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01 ، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب . ثانيا : القضاء بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقض توضح كيفية تقدير أتعاب المحامي قبل نظر القضايا

13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون البنك المركزي

13 سبتمبر.. نظر دعوى بطلان مادتين فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 29 من قانون تأجير الأماكن

ترشيحاتنا

مع اقتراب الشتاء| هاني الناظر يقدم روشتة مناعية لمواجهة كورونا

تصريحات النجوم +18.. فنانة طلبت مشاهد حميمية.. لفظ خارج من بدرية طلبة.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن التحرش

بـ فستان فوق الركبة.. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بعد وفاة فرعون السينما .. تعرف على أشهر كومبارسات السينما المصرية

الإخوان ليسوا مسلمين .. مرتضى منصور يهاجم الشامتين في وفاة عزمي مجاهد

بالمستندات.. هاني حتحوت يكشف القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

AdvertisementS

بالمستندات.. هاني حتحوت يكشف القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

إزالة ورم سرطاني من الجسد.. نشأت الديهي يعلن خطوة لابد منها

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود

انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

حال خسارة الاتحاد.. اللائحة تمنع الأهلي من التتويج بدرع الدوري الـ42

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

الملك المصري لا يرحم.. لماذا أخرج محمد صلاح لسانه للإنجليز

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفواه وأرانب بريطانيا| أكبر عائلة إنجليزية تستقبل الطفل الـ27.. صور

اختاري أفضل ملابس السباحة المناسبة لجسمك .. صور

أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة