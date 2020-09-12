بث مباشر.. فريق إيناتكس بجامعة الأزهر يروي تفاصيل الفوز بكأس العالم في ريادة الأعمال

استضاف موقع «صدى البلد» الإخباري، فريق إيناتكس بجامعة الأزهر للوجه القبلي، بعد فوزه بالمسابقة العالمية في ريادة الأعمال، ووصل الفريق إلى النهائي، بعد فوزه فى مواجهته مع البرازيل وكينيا وكوريا، وتحدث أعضاء الفريق عن تفاصيل الفوز.





ونافس في المسابقة العالمية مع فرق من 32 دولة من مختلف قارات العالم، واستطاع فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يتخطى حدود المحلية، ويصل إلى العالمية؛ وذلك بتحقيقه المركز الأول على مستوى جميع فرق العالم المشاركة في المسابقة العالمية، وذلك بتحقق لقب بطل العالم في المسابقة الدولية العريقة، التي تجرى كل عام باستمرار منذ فترة طويلة، متفوقًا على فرق كلٍّ من: كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل، وجميع الفرق المشاركة هذا العام، والتي بلغ عددها 32 فريقًا يمثلون أعرق الجامعات في بلدانهم.







