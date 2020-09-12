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بث مباشر.. فريق إيناتكس بجامعة الأزهر يروي تفاصيل الفوز بكأس العالم في ريادة الأعمال

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:35 م
ريق إيناتكس بجامعة
ريق إيناتكس بجامعة الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم
استضاف موقع «صدى البلد» الإخباري، فريق إيناتكس بجامعة الأزهر للوجه القبلي، بعد فوزه بالمسابقة العالمية في ريادة الأعمال، ووصل الفريق إلى النهائي، بعد فوزه فى مواجهته مع  البرازيل وكينيا وكوريا، وتحدث أعضاء الفريق عن تفاصيل الفوز.

ونافس في المسابقة العالمية مع فرق من 32 دولة من مختلف قارات العالم، واستطاع  فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يتخطى حدود المحلية، ويصل إلى العالمية؛ وذلك بتحقيقه المركز الأول على مستوى جميع فرق العالم المشاركة في المسابقة العالمية، وذلك بتحقق لقب بطل العالم في المسابقة الدولية العريقة، التي تجرى كل عام باستمرار منذ فترة طويلة، متفوقًا على فرق كلٍّ من: كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل، وجميع الفرق المشاركة هذا العام، والتي بلغ عددها 32 فريقًا يمثلون أعرق الجامعات في بلدانهم.


وقال الطالب شريف سيد، أحد أعضاء الفريق، والطالب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر بأسيوط، إن المسابقة تعتمد على القدرة على تطبيق مهارات إدارة الأعمال والتسويق، على أرض الواقع وتنفيذ مشاريع ريادية تهدف إلى تنمية المجتمع.


وأضاف، أن فريق جامعة الأزهر فاز بالمنافسة في كأس العالم القادم للإبداع الريادي عن مشروعها Chito-Shrimp والذي استطاع من خلاله تغيير حياة أكثر من 500 أسرة من صيادي بحيرة قارون بقرية شكشوك، بعدما حولوا نفايات قشر الجمبري إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية "توابل - سماد زراعي طبيعي - فلاتر للشرب" وأسسوا آليات استزراع الجمبري من خلال عمل أكثر من مزرعة للصيادين للمحافظة على السلالة.


وأشار شريف سيد، إلى أن الفريق استخدم Nano Particles من الشيتوزان -أحد مستخرجات القشر- في تصميم ماسك يعادل كفاءة الـ N95 ويمكن إعادة استخدامه لمدة شهر لحماية أطقم العزل الطبية.

وذكر أن نشاط ايناكتس هو منظمة عالمية غير ربحية معنية بريادة الأعمال الاجتماعية، منوها أن المنظمة متواجدة في أكثر من 37 دولة، وأكثر من 1730 جامعة حكومية وتؤثر على حياة 1.3 مليون شخص سنويًا في العالم كله.


ويهدف «ايناكتس» إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة ليكون شخص ريادي، وقادر على خلق سلاسل إمداد بين الطلاب ورجال الأعمال والأكاديميين.


الإمام الأكبر يهنئ الطلاب

بدروه، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالصُ التهنئة لطلاب جامعة الأزهر لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة "إيناكتس" لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.


وقال شيخ الأزهر في تغريدة له: «خالصُ التهنئة لأبنائي وبناتي طلاب جامعة الأزهر لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة "إيناكتس" لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.. أدعو الله أن يوفقهم لتطويع العلم في خدمة وطنهم والإنسانية».


إنجاز كبير 

واستطاع  فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يتخطى حدود المحلية، ويصل إلى العالمية؛ وذلك بتحقيقه المركز الأول على مستوى جميع فرق العالم المشاركة في المسابقة العالمية، وذلك بتحقق لقب بطل العالم في المسابقة الدولية العريقة، التي تجرى كل عام باستمرار منذ فترة طويلة، متفوقًا على فرق كلٍّ من: كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل، وجميع الفرق المشاركة هذا العام، والتي بلغ عددها 32 فريقًا يمثلون أعرق الجامعات في بلدانهم.

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