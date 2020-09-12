وقف التعديات.. وزير الزراعة: الحفاظ على الأراضى الزراعية أمن قومى

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة جادة وعازمة على أن لا يكون هناك حالة تعد على الأراضى الزراعية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية توجه بالتوسع الأفقى وإنشاء المشروعات الكبرى، من أجل إحداث تنمية.









وأضاف "القصير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبح أمنا قوميا، مناشدًا المواطنين بسرعة الاستفادة من الإجراءات التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، وتابع:"تيسيرات لن تكرر".









ولفت وزير الزراعة، إلى أن الرقعة الزراعية تبلغ، 9,4 مليون فدان منها، 3,3 مليون فدان جديدة إلا أن نسبة حصول المواطن على الرقعة الزراعية انخفضت.