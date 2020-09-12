حقيقة الحريق الجديد في ميناء بيروت.. مسؤول يكشف سبب السحب الدخانية

قناة "الجديد" اللبنانية بأن سحبا دخانية تنبعث من ميناء بيروت وحريق يتجدد في المكان. كشف مسؤول لبناني حقيقة اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت، وانبعاث سحب دخانية منه، وذلك بعدما أفادت





ونقلت القناة عن الملازم أول ميشال المر مسؤول عمليات الإطفاء في مرفأ بيروت قوله "ما حدث بالمرفأ ليس حريقًا جديدًا إنما أفران من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها وسيارات الإطفاء لم تغادر المرفأ منذ أيام".





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فيما قال الملازم أول علي نجم من فوج إطفاء بيروت إن "الدخان الأبيض ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق".





وأوضح أن فرق الإطفاء تواصل عمليات التبريد وليس هناك خطر والنيران محصورة.





واندلع حريق في مرفأ بيروت يوم الخميس، في السوق الحرة في أحد الأماكن المليئة بالإطارات المطاطية.





وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من المجلس الأعلى للدفاع، تشكيل لجنة لوضع تنظيم جديد للعمل في مرفأ بيروت.





ووجه عون بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة مرفأ بيروت لوضع تنظيم جديد للعمل فيه وتأمين السلامة العامة به.





وأوضح عون أن الحريق قد يكون ناتجا عن تخريب أو خطأ فني أو إهمال، مطالبا بإجراء تحقيق سريع.



