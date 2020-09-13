الدولة تدعم صوامع القمح .. حجم الطاقة التخزينية في صومعة إمبابة يصل لـ 60 ألف طن





بحسب تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، فإن حجم الطاقة التخزينية لصومعة إمبابة المنشأة في عام 2005، وصل حاليا لـ 60 الف طن، بالإضافة إلى 60 ألف طن أخرى من صومعة بني سلامة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة والمقامة على مساحة 33.7 ألف م2 بتكلفة استثمارية تبلغ 77.3 مليون جنيه.





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وقال المصيلحي إن تلك المهام تلتزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة وحديثة وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الأقماح، وهو ما أصبح واقعًا ملموسًا الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومى ودعم مجلس الوزراء، بما يدعم المخزون استراتيجى آمن من القمح بما يحقق أمن غذائى حقيقى داخل البلاد.





وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لها في توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد البالغة حاليا 10% وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاكونجحت وزارة النقل خلال الأسابيع القليلة الماضية في نقل نحو 8575 طن قمح عبر 31 وحدة نقل نهرية، بما يعادل حمولة 215 شاحنة سيارة نقل، لصوامع إمبابة.