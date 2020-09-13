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فن

كان نفسي نتصاحب بدون خوف.. زكي فطين يستعيد ذكرياته مع والده

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
استرجع زكي فطين عبد الوهاب ذكرياته مع والده من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب": أصدقائي، أنا ساعات كتير بفكر وافتكر أبويا .. أنا فقدت أبويا وأنا في تانية ثانوي.. كان عندي ١٧ سنة.. مات فجأة في بيروت وهو بيحضر لفيلم.. البلد اللي كان بيعشقها.. وتحول بعدها بالنسبة لي إلى أسطورة".

وأضاف: "أبويا كان" الحاضر الغائب".. كان دايما مشغول وما بعرفش أشوفه.. طول الوقت يا إما بيحضر لفيلم جديد .. يا تصوير .. يا سهر وصياعة بره البيت.. أمي هي اللي كانت موجودة معايا أنا وأخويا طول الوقت.. لأنها كانت اعتزلت الفن، أبويا كان ضابط جيش خريج الكلية الحربية". 

وتابع": شخصية قوية وصارمة في البيت.. وكنت بترعب منه.. والمفارقة إنه كان أشطر وأنجح مخرج أفلام كوميدي في مصر، بعد ما مات حزنت كتير على وفاته.. لأني كان نفسي أنا وهو نبقى أصحاب .. نتصاحب .. من غير خوف، درس فى الحياة.. صاحبوا ولادكم قبل فوات الأوان".
كان نفسي نتصاحب بدون خوف.. زكي فطين يستعيد ذكرياته مع والده
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