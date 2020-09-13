عماد الدين حسين: الإعلام له دور كبير لتكوين وعي المواطن في مخالفات البناء

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن هناك العديد من المسارات تسلكها جماعات الشر والإرهاب لتقليب استقرار الأوضاع في البلاد، لافتا إلى أن هذه الجماعات تعيش على المشاكل، والأوقات التي ليس فيها مشاكل لا نسمع لهم صوت ويحاولون أن يخلقوا حالة من الجدل.





وتابع عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن ملف التصالح ومخالفات البناء، ملف جدلي وشائك لأنه أغضب الكثير من المواطنين دون علم أن هذه المخالفات تؤثر على الدولة ومصلحة المواطن.





وأكد أنه لا يجب علينا أن نترك لجماعات الشر مساحة بيننا لنشر شائعاتهم، موضحا أن هناك دورا كبيرا للإعلام في تلك القضية لتكوين وعي المواطن، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا، طريقة محترفة ومهنية لحل الأزمة وتوضيح الصورة.





وأوضح أن هناك أنواعا مختلفة للبناء وهي البناء بدون رخصة والبناء العشوائي والبناء على أرض الدولة أو الأرض الزراعية، لافتا إلى أن هناك مخالفة أخرى، وهي الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق سواء للبناء أو لـ غيره.



