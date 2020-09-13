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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 4297 شابًا من بينهم 17 من ذوى القدرات بالشرقية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 4297 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 17 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 2418 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأضاف الوزير أنه في مجال علاقات العمل قامت المديرية بفض إضراب 875 عاملا من خلال المكاتب المختصة بعد تحقيق مطالب العمال والعودة للعمل مرة أخرى.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية في تقرير للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي، إلى أن المديرية قامت باستخراج 3180 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما قامت في مجال السلامة والصحة المهنية   بالتفتيش على  448 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 263 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 53 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 231 محضرًا مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
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