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تعليم

بدء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين اليوم لهذه الفئات الطلابية فقط

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تنطلق اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020  امتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2020 /2021.

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وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن امتحانات القبول مستمرة حتى الأربعاء الموافق  16 سبتمبر 2020.

ويعقد الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.


وأعلنت الوزارة عن الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM، وهي كالتالي:

1- الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019 /2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم.

2- يسمح للطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019 /2020 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيًا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسميًا حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه، وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته.

3- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات شريطة استيفائه لشروط التقدم.

4- الطالب العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية غير معادلة للمنهج المصري، حال حصوله على شهادة تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

5- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل المراحل التعليمية بالوزارة شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية المحددة داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم.

6-  الطالب الذي اجتاز امتحانات أبناؤنا في الخارج في المدارس المرخص لها بتدريس المنهج المصري (مدارس المسار المصري) ومستوفيًا شروط التقدم.

7- الطالب المصري الذي اجتاز تقييم المشروعات البحثية لامتحانات أبناؤنا بالخارج في القنصليات المصرية، حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

8- الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي والمضاف درجاتها إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

9- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2019 /2020 شريطة استيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر على التحويل.
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