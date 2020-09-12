لطلاب تنسيق الجامعات 2020.. تعرف على خطوات وموعد فتح باب تقليل الاغتراب.. صور

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والثانية من التنسيق لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات، يبدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق في تلقي طلبات تقليل الاغتراب بجميع الجامعات، اعتبارا من اليوم، السبت الموافق 12 سبتمبر، وحتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر من خلال الرابط: h/ttps//tansik.egypt.gov.eg/application وذلك بداية من الساعة الواحدة ظهرا .











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وتتم عملية تقليل الاغتراب دون النظر إلى الحد الأدنى للكليات سواء فى المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، والمسموح لهم بالتحويل هم الطلاب الذى التحقوا بكلية فى محافظة أخرى غير المحافظة التابع لها.









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كما يجب توافر عدة شروط لكى تتم عملية تقليل الاغتراب بشكل صحيح وهي تتمثل فى البنود التالية:

1- على الطالب أن يكون اجتاز قدرات الكلية إن وجدت.