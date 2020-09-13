"المركزي لتحليل متبقيات المبيدات" يمدد مواعيد استقبال العينات من العملاء

أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، زيادة عدد ساعات استقبال العينات من الجمهور والمصدرين بواقع ٣ ساعات يوميا، وذلك في اطار دور المعهد للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم.





وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن ذلك يأتي في سبيل المساهمة في حل كافة العوائق التي قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين، وخاصة من أبناء المحافظات البعيدة، كذلك المساهمة في تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة إلى أنه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر إلى الساعة الثامنة مساء، من يوم الأحد وحتى الخميس أسبوعيا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساء.





وأشارت عبداللاه، إلى أن ذلك القرار، ساهم منذ أول أيام تطبيقه في زيادة عدد العينات بنسبة حوالي ٢٠٪، من السابق، ومن المقرر أن تتزايد خلال الأيام المقبلة.



