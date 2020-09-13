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فيديو جراف

فيديوجراف.. الشروط اللازمة لترشح القائمة بانتخابات مجلس النواب 2021

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:30 م
انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان
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منار شعبان
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري.


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ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الأربعاء والخميس والجمعة من 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل، على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة في 14 ديسمبر 2020، بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية وجولات الإعادة الخاصة بهم.


وحددت "الوطنية للانتخابات" الإجرات اللازمة لترشح القائمة بانتخابات مجلس النواب 2021 والتي نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي.

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